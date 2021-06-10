واشنطن تعلق على قرار محكمة روسية بحق مؤسسات نافالني

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دانت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، قرار محكمة مدينة موسكو حول وقف عمل ما يسمى بـ"صندوق مكافحة الفساد" و"مؤسسة حماية حقوق المواطنين"، ومقر الناشط الروسي اليكسي نافالني على قائمة المجموعات المتطرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان، اليوم الخميس، "ندين قرار محكمة في موسكو اليوم بالاعتراف بثلاث منظمات مرتبطة بزعيم المعارضة المسجون اليكسي نافالني على أنها مجموعات متطرفة".

وأضاف البيان: "بهذا الإجراء جرمت روسيا فعليا إحدى الحركات السياسية المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".

وأدرجت محكمة مدينة موسكو الأربعاء ما يسمى بـ"صندوق مكافحة الفساد" و"مؤسسة حماية حقوق المواطنين"، ومقر نافالني على قائمة الجماعات المتطرفة.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة في موسكو، وقف أنشطة الحركة الاجتماعية "مقرات نافالني"، وطالبت بتعليق عمل صندوق مكافحة الفساد، (الذي يؤدي مهام وكيل أجنبي في روسيا).

وقدم المدعي العام طلباً إلى محكمة مدينة موسكو لتعليق أنشطة المنظمات غير الربحية "صندوق محاربة الفساد" و"صندوق حماية حقوق المواطنين".