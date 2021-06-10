الشرطة الفرنسية تكشف عن تطورات خطيرة في حادثة صفع ماكرون

A + A -

عثرت الشرطة الفرنسية في منزل الشخص المتواطئ مع الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، على أسلحة بالإضافة إلى نسخة من كتاب "كفاحي" لزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.

وقالت قناة "بي. إف. إم"، اليوم الأربعاء، وفقا لمعلومة حصلت عليها من مصادر خاصة بها: "عثرت الشرطة على أسلحة لم تحدد طبيعتها خلال مداهمتها لمنزل المتهم".

وأضافت: "عثرت الشرطة أيضا على نسخة من كتاب "كفاحي" لهتلر".

وخلال زيارة كان يقوم بها لمنطقة "تان ليرميتاج" جنوب شرقي البلاد، اقترب الرئيس ماكرون إلى حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، فأقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه، مرددا عبارةً معروفة لدى المدافعين عن الملكية الفرنسية الماضية قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقي القبض على المواطن بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقته يصور الحادثة.