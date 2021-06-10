living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير أممي يكشف أكبر أزمة تواجه 160 مليون طفل في العالم

10
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا جديدا حول عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن عدد الأطفال العاملين زاد بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إلى 160 مليون طفل.
 
وذكر تقرير المنظمة الدولية، الذي نشرته على موقعها الرسمي أن الإحصائيات الحالية تشير إلى زيادة في عدد عمالة الأطفال بعدد 8.4 مليون طفل، مقارنة بالإحصائيات السابقة، التي تم تسجيلها قبل 4 سنوات، من تسجيل الإحصائيات الجديدة.
 
وبحسب تقرير المنظمة فإن عدد الأطفال العاملين في العالم في الوقت الحالي وصل إلى 160 مليون طفل، وفقا لإحصائيات عام 2020.
وصدر التقرير بالتزامن مع استعدادات العالم للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الذي يوافق 12 يونيو/ حزيران من كل عام.
 
ويشير التقرير إلى أن الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما تمثل نحو نصف عدد الأطفال العاملين في العالم، كما ارتفع عدد العاملين منهم في أعمال خطرة بمقدار 6.5 مليون طفل منذ عام 2016.
 
وشهدت القارة الأفريقية زيادة كبيرة في عدد الأطفال العاملين خاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وسجلت عمالة الأطفال في زيادة بمقدار 16.6 مليون طفل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة في مناطق أخرى بسبب جائحة كورونا.
 
وحذر التقرير من أن 9 ملايين طفل قد يضطرون للعمل خلال الفترة المقبلة حتى 2022 بسبب جائحة كورونا، بينما تشير إحصائيات إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 46 مليون طفل إذا تفاقمت الأزمة.
 
 
وتمثل نسبة الأطفال العاملين في الزراعة 70 في المئة من عمالة الأطفال في العالم بمقدار 112 مليون، يلي ذلك العاملين في قطاعات الخدمات بعدد 31.4 مليون ثم الصناعة بـ 16.5 مليون.
 
 
وتمثل الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما نسبة 28 في المئة من الأطفال العاملين، بينما تمثل الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاما نسبة 35 في المئة، ويكونون في الغالب خارج التعليم.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout