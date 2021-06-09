أمريكا تخفف توصيات السفر لـ 61 دولة

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خففت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من توصيات السفر لـ 61 دولة من بينها اليابان.

وبحسب "رويترز"، فإن المراكز خففت توصيات السفر من أعلى تصنيف لها وهو "المستوى الرابع"، الذي ينصح بتعليق كافة أنواع السفر، إلى تصنيف يسمح بسفر الأشخاص المطعمين بشكل كامل.

والتصنيفات الجديدة التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، ونشرت على موقع مراكز مكافحة الأمراض أمس الاثنين، تخفض تصنيف 61 دولة إلى "المستوى الثالث".

ومن الدول التي شملها هذا التصنيف، فرنسا وجنوب أفريقيا، وكندا، والمكسيك، وروسيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنها بصدد مراجعة مستشارها الخاص بالسفر، لدراسة التغييرات التي أعلنتها مراكز مكافحة الأمراض.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذه التغييرات تأتي بعد أن راجعت معاييرها للإشعارات الصحية للسفر، موضحة أنها عدلت أيضا تصنيفها للولايات المتحدة إلى "المستوى الثالث".

وفي 24 مايو/ آيار، حثت وزارة الخارجية على عدم السفر إلى اليابان، مستشهدة بموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا قبل أولمبياد طوكيو المقرر أن يبدأ في 23 يونيو/ حزيران.