استعداداته دامت 50 سنة... البيت الأبيض يقدر فرصة بايدن في لقاء بوتين

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قريبا يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الخارجية الأولى التي سيلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورأت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس بايدن يملك ما يمكّنه من اجتياز هذا الامتحان السياسي بنجاح، مشيرة إلى "أنه (بايدن) كان يستعد على مدى خمسين سنة، حيث كان حاضرا في الساحة السياسية".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن بساكي قالت في معرض حديثها عن كيفية استعداد الرئيس بايدن لأول جولة خارجية له في هذا الأسبوع: "إنه يمتلك عشرات السنوات من الخبرة التي سيعتمد عليها أثناء الجولة".

وأشارت إلى أن بايدن يعرف "عددا محددا" من الزعماء الذين سيلتقيهم خلال الجولة "بمن فيهم الرئيس بوتين".

ويجب أن يلتقي بايدن نظيره الروسي في مدينة جنيف في 16 يونيو/حزيران.

ومن الجدير ذكره أن دوغ باندو، المساعد السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، صرح أخيرا أن الوقت حان لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع بوتين.