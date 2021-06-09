living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتهام أمريكي بانتحال شخصية نجل ترامب

9
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجه المدعون الفدراليون تهمة الاحتيال شاب تمكن من خداع المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منتحلا صفة الابن الأصغر لترامب وبعض الأفراد الآخرين من عائلته.
 
وتمكن المدعو جوشوا هال البالغ 22 عاما من العمر، من جمع آلاف الدولارات، بتدشين موقع وهمي، مدعيا أنه يعمل لصالح جماعة سياسية داعمة لترامب ومؤيدة لإعادة انتخابه رئيسا.
 
وكان الشاب يقدم نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أنصار ترامب مع صلات بعائلة الرئيس السابق، وجذب أكثر من 100 ألف متابع.
 
وتمكن هال أيضا من خداع أنصار ترامب عبر منشور زائف باسم بارون ترامب ابن ترامب الأصغر، ادعى فيه "بارون" الزائف بأن جوش هال صديق له، داعيا لدعمه و"مؤسسته" التي لم تكن موجودة في الواقع.
 
وزعم هال أنه تمكن من خداع ترامب نفسه ذات مرة، حيث شكر ترامب أخته إليزابيث على مقالها الذي أعربت فيه عن تأييدها لترامب في مساعيه للطعن بنتائج الانتخابات.
 
وقال هال إن المقال كان زائفا وهو من نشره على الإنترنت باسم أخت ترامب.
 
واعتقل هال في ولاية بنسلفانيا يوم الثلاثاء، ويواجه الآن تهم الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية وفي حال إدانته قد يحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 22 عاما.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout