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"مكالمة" تفضح محامي ترامب.. وتكشف الألاعيب ضد بايدن

9
JUNE
2021
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للمرة الأولى، حصلت وسائل إعلام على تسجيل "فاضح"، لرودي جولياني محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهو يحث سلطات أوكرانيا بصريح العبارة، لتشويه سمعة الرئيس الحالي جو بايدن.

ووفقا لموقع شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن تسريب لاتصال هاتفي، كشف نقاش رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مع السلطات الأوكرانية، من أجل تشويه صورة جو بايدن، في 2019، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وخلال الاتصال، من الممكن سماع جولياني وهو يتحدث مع أندريه يرماك، المستشار الرئيسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وكان موضوع اتصال ترامب بالرئيس الأوكراني، النقطة الرئيسية التي استندت عليها محاكمة عزل ترامب، لأنها أظهرت محاولاته للفوز بالانتخابات بصورة غير نزيهة.

ووفقا "للسي إن إن"، فإن اتصال جولياني استمر لمدة 40 دقيقة، وكان فيه المحامي الخاص لترامب يحاول جاهدا الضغط على الأوكرانيين، للعثور على قضايا فساد تدين المرشح جو بايدن بأي شكل من الأشكال.

وقال جولياني خلال المكالمة: "كل ما نريده من الرئيس (زيلينسكي) هو أن يحقق ويبحث في الأدلة والبحث جاهدا، حول تورط بايدن في انتخابات أوكرانيا عام 2016، ثم عليكم نشر الأدلة حول بايدن. عليكم أن تأخذوا الأمر على محمل الجد".

ووعد جولياني الأوكرانيين أن في حال نجاحهم بنشر أخبار تسيء لبايدن، فإن المكافأة هي تحسين العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وقضى جولياني أشهر طويلة وهو في محادثات مع أوكرانيا، من أجل العثور على قضايا تدين بايدن في أوكرانيا، وتضعف من فرصه قبل الانتخابات.

 

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