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السجن 3 سنوات لصيدلي أمريكي حاول إتلاف لقاحات كورونا

9
JUNE
2021
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قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن صيدليا بأحد المستشفيات شكك في لقاحات "كوفيد 19"، حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب العبث بدفعة من تطعيمات "مودرنا" عن طريق إزالتها من الثلاجة.
 
وفقا لوثائق المحكمة، أزال ستيفن براندنبورغ عمدا صندوقا من قوارير لقاح "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا من وحدة تبريد بالمستشفى خلال نوبتين متتاليتين في الليل، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2020.
 
وفقا لاتفاق الإقرار بالذنب، ذكر براندنبورغ أنه كان مشككا في اللقاحات بشكل عام، ولقاح "مودرنا" على وجه التحديد، وقد أبلغ زملائه في العمل عن معتقداته حول اللقاحات.
 
وأضاف البيان أن
 
براندنبورغ أقر بأنه مذنب، بعد ترك اللقاحات في الخارج لساعات عدة في الليلتين. أعاد اللقاحات إلى الثلاجة لاستخدامها في عيادة التطعيم بالمستشفى في اليوم التالي.
قبل اكتشاف المدى الكامل لسلوك براندنبورغ، تلقى 57 شخصا جرعات من اللقاح من القوارير المتأثرة بالواقعة، وفقا لبيان وزارة العدل.
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