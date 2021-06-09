living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل 30 دقيقة حبست أنفاس العالم

9
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رغم إعلان شركة الحوسبة السحابية فاستلي عن سبب توقف خدمات كبرى وسائل الإعلام في العالم على الإنترنت، فإن الحادث الذي أخذ اسم "Error 503" حبس أنفاس العالم لمدة 30 دقيقة وأثار مخاوف من هجوم سيبراني، قبل أن تعود الخدمات إلى العمل.

وتعطلت، صباح اليوم، عدة مواقع في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية، قبل أن تعود للعمل.

ومن بين المواقع المتضررة: "أمازون" و"الحكومة البريطانية" و"ريديت" و"سي إن إن" و"فاينانشيال تايمز و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" و"الغارديان"..

وعند دخول هذه المواقع، تفاجأ الزوار برسالة "Error 503 Service Unavailable".

وتوقفت هذه المواقع بسبب عطل أصاب شركة "فاستلي" للحوسبة السحابية، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وبعد نحو 30 دقيقة من التوقف المفاجئ، أعلنت شركة "فاستلي" الأميركية عودة خدماتها للعمل بشكل طبيعي.

مشكلة الحوسبة السحابية

الحوسبة السحابية مصطلح يشير إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوفرة، التي تستطيع توفير عدد من الخدمات على الإنترنت.

وتشمل تلك المصادر مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام..

ويبسط أيمن عيتاني، الخبير في أمن المعلومات، هذا المفهوم بالقول: "كل المعلومات الموجودة على الإنترنت، سواء كانت بيانات أو صور أو مواقع أو فيدوهات، تخزن في أجهزة سحابية، وهي كمبيوترات كبيرة تخزن مئات الآلاف من المعلومات".

ويضيف في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" أن أي خلل يصيب هذه الكمبيوترات يؤدي بالضرورة إلى توقف الخدمات.

ورجح عيتاني أن تكون "أسباب تقنية" وراء ما حصل مع المواقع صباح اليوم، قائلا: "لو كان الهجوم متعمدا أو قرصنة إلكترونية لجرى استهداف مواقع معينة، لكن العكس الذي حصل، حيث استهدفت مواقع إخبارية وتجارية ومواقع للصور والفيديوهات.."

"فاستلي" تفسر

وقالت شركة "فاستلي" للحوسبة السحابية، في بيان على موقعها الرسمي: "حددنا الخلل الذي طال بعض الإعدادات، وأدى إلى اضطرابات على مستوى العالم.. قمنا بحل هذا الخلل.. وشبكتنا العالمية تعود للعمل بشكل طبيعي".

وأضافت: "تم حل اضطراب CDN (شبكة توصيل المحتوى).. ونواصل التحقيق في المشكلة".

وكشفت الشركة الأميركية في بيانها أن الخلل أثر على مواقع عالمية في نحو 82 منطقة من مختلف بقاع العالم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout