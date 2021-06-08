بريطانيا تباشر تطعيم البالغين 25 عاما فما فوق

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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه أصبح بوسع من أعمارهم 25 عاما فما فوق تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا "اعتبارا من صباح يوم غد".

بريطانيا تباشر تطعيم البالغين 25 عاما فما فوقوزير الصحة البريطاني: متحور كورونا قد يؤجل رفع قيود الفيروس

وفي كلمة أمام مجلس العموم، أعلن هانكوك إن اللجنة المشتركة للقاح والتحصين (JCVI) قررت أن لقاح "فايزر" آمن للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، مشيرا إلى أنه سيطلب من اللجنة وضع جدول زمني حول موعد تطعيم الصغار.

وقال: "على الرغم من أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان يجب رفع قيود كوفيد-19 بشكل نهائي في 21 يونيو، فإن تقديم اللقاحات يبعث الأمل".

وأشار إلى أن اللقاحات حالت دون دخول نحو 39000 شخص إلى المستشفى وأكثر من 13000 حالة وفاة، معلنا أن مقدمي خدمات الصحة الوطنية NHS في طريقهم لتطعيم جميع البالغين بحلول نهاية يوليو.