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الكشف عن تسجيل جديد يظهر تورط مستشار ترامب بالضغط على أوكرانيا

8
JUNE
2021
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كشفت شبكة CNN الأمريكية عن تسجيل لمستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، رودي جولياني، مارس فيه الضغط على حكومة أوكرانيا عام 2019 لفتح تحقيق بمزاعم تتهم جو بايدن بتنفيذ مؤامرة.
 
وبحسب الشبكة، فإن "التسجيل يجمع جولياني والدبلوماسي الأمريكي كرت فولكر، وكبير مستشاري الرئيس الأوكراني أندري يرماك، وكان هذا التسجيل مؤشرا على اتصال "ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الشهير"، وهو جزء محوري من محاكمة ترامب التي كادت تؤدي لعزله، عندما اتهم بطلب المساعدة من الرئيس الأوكراني في حملته الانتخابية".
 
وخلال الاتصال الذي تبلغ مدته 40 دقيقة، طلب جولياني مرارا من يرماك أن يعلن زيلينسكي عن فتح كييف تحقيقا بقضايا فساد مرتبطة ببايدن في أوكرانيا بالإضافة إلى الادعاء أن بلاده تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لمنع انتخاب ترامب.
 
ويظهر التسجيل أن جولياني قال إن "الأمر سيجعل العلاقات الأمريكية-الأوكرانية أفضل"، مؤكدا أن "هذه الخطوة ستفسح المجال أمام زيارة زيلينسكي إلى أمريكا".
 
ولفتت CNN إلى أن "التسجيل يبرز حقيقة مباشرة حول واحدة من أكثر لحظات رئاسة ترامب التي كان لها تبعات".
 
وكان جولياني رفض التعليق على التسجيل في وقت سابق، وأكد أنه "لم يرتكب أي شيء خاطئ بالنسبة لأوكرانيا".
CNN
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