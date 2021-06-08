هايتي.. عصابات تقتحم مراكز الشرطة للاستيلاء على الأسلحة

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اقتحمت عصابات محلية في هايتي العديد من مراكز الشرطة في العاصمة بورت أو برانس للاستيلاء على الأسلحة على خلفية تصاعد أعمال العنف في البلاد وسقوط قتلى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العصابات هاجمت 6 مراكز للشرطة خلال العطلة الأسبوعية، وقتلت 3 شرطة وأحرقت جثثهم في هجوم واحد، وفي هجوم آخر قتل المسلحون رجل شرطة بعد رفضه تسليم سلاحه لهم.

وأكد قائد الشرطة الوطنية في هايتي ليون شارل، أن السلطات تكثف الجهود لمواجهة العصابات، مشيرا إلى استعادة السيطرة على طريق للسيارات جنوبي العاصمة، توقفت حركة المرور فيه سابقا بسبب الاشتباكات بين العصابات منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأسفر تصاعد العنف الأخير عن مقتل ما مجموعه 10 أشخاص، بينهم مدنيون.

وغادر آلاف السكان المناطق التي طالتها الاشتباكات، حيث أضرم عناصر العصابات النار في المنازل والمكاتب.

وأعربت الأمم المتحدة يوم الأحد عن قلقها إزاء تأثير أعمال العنف على المدنيين، مذكرة بأوضاع مماثلة في السابق، أسفرت عن نزوح الآلاف.