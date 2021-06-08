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بايدن قبل لقائه بوتين: سندافع بحزم عن سيادة أوكرانيا

8
JUNE
2021
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي الاثنين، التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة تدخلات روسيا المستمرة في دونباس وشبه جزيرة القرم.

وأبلغ الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني بأنه سيدافع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وذلك قبل قمة مقررة بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وفق وقت سابق الاثنين، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، للصحفيين إن الزعيمين تحدثا عن العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اتصال هاتفي قبل رحلة بايدن إلى أوروبا.

وأضاف سوليفان: "أتيحت لهما الفرصة للتحدث بشكل مطول عن جميع القضايا التي تهم العلاقات الأميركية-الأوكرانية وأخبر الرئيس بايدن الرئيس زيلينسكي بأنه سيدافع بحزم عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتطلعاتها بينما نمضي قدما".

وسيلتقي بوتن وبايدن في جنيف في 16 يونيو وسط خلافات حادة بشأن اتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية، وحقوق الإنسان، والوضع في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي على تويتر إن المكالمة الهاتفية تناولت أيضا تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وخط أنابيب نوردستريم2 الروسي.

وأصبحت واشنطن أقوى حليف لأوكرانيا منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، لكن كييف فوجئت بقرار إدارة بايدن بالتخلي عن العقوبات المفروضة على الشركة التي تقف وراء بناء خط أنابيب نوردستريم2 الروسي.

وأبلغ زيلينسكي موقع أكسيوس الإخباري الأميركي في مقابلة الأسبوع الماضي بأنه "فوجئ وانتابته "خيبة أمل" من القرار.

وكانت أوكرانيا تأمل أيضا أن يبذل حلفاؤها الغربيون جهودا جديدة لقبول عضويتها في حلف شمال الأطلسي في أعقاب المواجهة الحدودية مع روسيا وشعرت بخيبة أمل لعدم دعوتها إلى قمة الحلف هذا الشهر.

 

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