إدارة بايدن تعتزم تعيين مبعوث خاص لمتابعة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم تعيين مبعوث خاص لمتابعة الوضع في مجال حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقال بلينكن خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين: "سنتقدم بهذه المبادرة، وليس بوسعي أن أحدد الجدول الزمني لها، لكننا عازمون على القيام بذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد أنجزت مراجعة السياسات تجاه كوريا الشمالي التي أعلنت عنها بعد تولي جو بايدن مهام الرئاسة في يناير الماضي.