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بلينكن: معظم الصواريخ التي أطلقت من غزة في التصعيد الأخير محلية الصنع

8
JUNE
2021
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صرح وزير الخارجية الأميركي أنتون بلينكن بأن التقييمات الأميركية تشير إلى أن معظم الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل أثناء التصعيد الأخير، كانت محلية الصنع.

وقال بلينكن خلال جلسة الاستماع أمام مجلس النواب يوم الاثنين، إن "أدق التقييمات التي توجد لدينا تشير إلى أن معظم الصواريخ صنعت محليا في غزة على يد "حماس".
وأضاف أن ذلك لا يعني "تبرئة" إيران من دعمها لـ"حماس"، وخاصة على مستوى الخطاب، أثناء التصعيد الأخير في غزة.

وجاء ذلك ردا على تصريحات أعضاء جمهوريين في المجلس بأن الصواريخ التي أطلقتها "حماس" على إسرائيل كانت من صنع إيراني.
وبشأن سقوط ضحايا مدنيين في غزة، أعرب بلينكن عن "حزنه" بهذا الصدد، لكنه أكد أن واشنطن ستواصل معارضة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما آليات "لضمان المحاسبة على أي حالة توجد بشأنها مخاوف متعلقة باستخدام القوة وحقوق الإنسان وقضايا أخرى".
يذكر أن التصعيد الأخير في غزة في مايو الماضي استمر 11 يوما، وقتل فيه أكثر من 250 فلسطينيا في غزة و27 في الضفة الغربية، و13 شخصا في إسرائيل.

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