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مصر: توليد الكهرباء في سد النهضة يتطلب تخزين 15 مليار متر مكعب من المياه

8
JUNE
2021
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أشارت وزارة الموارد المائية والري المصرية إلى أن التوربينات العليا لتوليد الكهرباء بسد النهضة الإثيوبي، تتطلب تخزين 15 مليار متر مكعب من المياه في السد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "أقصى منسوب للمياه بالسد هو 645 مترا، وأقصى منسوب للتخزين 640 مترا، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر (أي أن ارتفاع السد الرئيسي 145 مترا وأقصى ارتفاع لتخزين المياه 140 مترا).

وأضافت أنه "توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة، كما توجد فتحتان لتصريف المياه تقع على منسوب 542 مترا".

وأشارت إلى أن "السد يتضمن فتحتي مخارج للتوربينات المنخفضة (للتوليد المبكر للكهرباء) تقع على منسوب 542 مترا، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب 560 مترا، والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو 4 مليارات متر مكعب".

وتابعت أن "السد الإثيوبي يتضمن 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب 578 مترا، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب 590 مترا، والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو 15 مليارا متر مكعب من المياه، وهذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح ما بين 103 إلى 67 مترا، وأن القدرة الاستيعابية لعمل هذه الفتحات على مدار العام يمكنها من تصريف التصرفات السنوية للنيل الأزرق".

 

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