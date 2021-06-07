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روسيا تهدد أمريكا بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية

7
JUNE
2021
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 أشار ديمتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) اليوم الاثنين إلى أن موسكو ستنسحب من محطة الفضاء الدولية عام 2025 إذا لم ترفع واشنطن العقوبات المفروضة على قطاع الفضاء والتي تعرقل إطلاق الأقمار الصناعية الروسية.

أعلن روجوزين ذلك في كلمة أمام أعضاء البرلمان قبل قمة تنعقد في جنيف هذا الشهر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وقال روجوزين إن موسكو تواجه صعوبة في إطلاق بعض أقمارها الصناعية بسبب العقوبات الأمريكية التي تحول دون استيراد روسيا مجموعات معينة من الرقائق الدقيقة اللازمة لبرنامجها الفضائي.

 
وأضاف روجوزين في اعتراف نادر لمسؤول روسي كبير بأن العقوبات الغربية تعرقل بشكل خطير تنمية صناعة معينة "لدينا ما يكفي من الصواريخ ولكن ليس لدينا ما يطلقها".

وأضاف "لدينا مركبات فضائية تم تجميعها تقريبا لكنها تفتقر إلى مجموعة شرائح دقيقة واحدة لا نستطيع شراءها بسبب العقوبات".

وبدأت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى فرض عقوبات على روسيا في أعقاب ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. وعاقبت الولايات المتحدة موسكو في الآونة الأخيرة بسبب التدخل في الانتخابات والهجمات الإلكترونية وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وهي اتهامات تنفيها موسكو.

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