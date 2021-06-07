طلبت وجبة دجاج مقلي لابنها .. فحصلت على "منشفة مقلية"!

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اعربت امرأة تناولت العشاء في أحد المطاعم للوجبات السريعة عن امتعاضها من التجربة السيئة التي عاشتها، بعدما طلبت بعض الدجاج المقلي لتتفاجأ بمنشفة مقلية.



ونشرت أليك بيريز صوراً وفيديواً من تجربتها في مطعم جوليبي بالفلبين "للوجبة" التي حصلت عليها وكانت النتيجة مقززة.

وعلّقت على المنشور كاتبةً: "تجربة خيبت أملي في هذا الوقت المتأخر. طلبنا وجبة من مطعم جوليبي وطلبت الدجاج لابني الصغير. أردت تذوّق وجبة ابني لكنني وجدت صعوبة في تقطيع قطعة الدجاج. فحاولت تقطيعها بيدي لأكتشف أنها منشفة مقلية وليست قطعة دجاج".



وختمت بيريز طارحةً السؤال الذي يدور في رأس الجميع: "كيف وصلت المنشفة إلى خليط الدجاج وتمّ قليها من دون أن ينتبه إليها أي أحد؟".

من جانبه، يبدو أن المطعم أخذ الأمر على محمل الجد حيث اعتذر من بيريز، معلناً عن "إغلاق الفرع لمدة 3 أيام لإجراء مراجعة شاملة لامتثال الموظفين للإجراءات وإعادة تدريب الفريق".

ثم حاول تغطية الموضوع مضيفاً: "طورت مطاعم جوليبي أنظمة تحضير الطعام بعناية وامتثلت بها لضمان تقديم منتجات عالية الجودة وإرضاء الزبائن. سنواصل السعي لتحقيق المعايير العالية التي وضعناها لأنفسنا وللمستفيدين من حقّ الامتياز في فروعنا الأخرى".



لدى سلسلة مطاعم جوليبي 1150 فرعاً في الفلبين و58 مطعماً في الولايات المتحدة وكندا وتخطط للتوسع لتصل إلى 300 مطعم بحلول عام 2024.