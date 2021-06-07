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كوريا الجنوبية تطلق فريق عمل لتطوير نظام مكافحة التحرش الجنسي داخل الجيش

7
JUNE
2021
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أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أنها أطلقت فريق عمل لتحسين نظام منع وقوع حالات تحرش جنسي على خلفية تصاعد الانتقاد المتعلق بانتحار ضابطة في القوات الجوية بعد تعرضها للتحرش الجنسي.
 
وأضافت الوزارة أن الفريق سيركز على تدابير حماية ودعم ضحايا العنف الجنسي، وتطوير الثقافة التنظيمية للجيش وضمان الشفافية والانصاف في التحقيقات.
 
وقال مسؤول رفيع المستوى بالوزارة: "سنبذل جهودنا لتأسيس ثقافة عسكرية آمنة من الانتهاكات الجنسية على أساس مراجعة شاملة وتحسين النظام القائم".
 
وسيستمر الفريق في العمل تحت رئاسة رئيس شؤون الأفراد العسكريين ومكتب الشؤون الاجتماعية بالوزارة حتى أغسطس القادم.
 
ويأتي إطلاق هذا الفريق في الوقت الذي يجرى فيه تحقيق في حالة انتحار ضابطة برتبة رقيب أول في القوات الجوية مايو الماضي وذلك بعد تعرضها لتحرش جنسي من قبل زميل لها. وقد صرحت أسرتها بأن رؤساء الضحية حاولوا التستر على العنف الجنسي وبأن الجيش فشل في الاستجابة لطلب الدعم من قبل الضحية.
 
ومن المقرر أن تقدم أسرة الضحية، اليوم الاثنين، شكوى ضد المحامي العام للقوات الجوية بتهمة التقصير في أداء واجبه في تقديم الدعم اللازم إلى الضحية بعد تكليفه بالقضية.
روسيا اليوم
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