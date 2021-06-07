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الرئيس الأوكراني يقول إنه مستعد للقاء بايدن قبل القمة الأمريكية الروسية

7
JUNE
2021
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه مستعد للقاء نظيره جو بايدن قبل عقد القمة الأمريكية الروسية في جنيف الأسبوع القادم.
 
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، في مقابلة مع موقع أكسيوس، "أعتقد أن مثل هذه المشاورات مهمة، وأعتقد أنه ينبغي إجراء المشاورات وجهاً لوجه، لأنه لا يمكن مناقشة قضايا مهمة كثيرة ببساطة عبر الهاتف".
 
وأضاف زيلينسكي، "أفهم أنه بسبب خطط بايدن وجدول أعماله الزمني الضيق، قد لا يحدث هذا، لكن الخيار يبقى خياره فقط".
 
وتابع، "بصفتي ضامنا لدستور أوكرانيا، فأنا على استعداد للدفاع عن أوكرانيا في أي وقت وفي أي مكان في العالم، وأنا مستعد للقائه (بايدن) ومناقشة كل هذه التفاصيل قبل اجتماع (بوتين وبايدن)".
 
وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف على خلفية الوضع في دونباس، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بين كييف من جهة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد من جهة أخرى.
 
ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في الـ16 من يونيو/تموز في مدينة جنيف السويسرية.
 
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي وأوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.ذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية.
 
وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
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