living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

100 زعيم يحثون مجموعة السبع على توفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

7
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حث مئة رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية سابقين مجموعة السبع على تمويل حملات تطعيم عالمية، للوقاية من فيروس كورونا لمنع الفيروس من التحور وعودته لتهديد العالم.
 
وأطلق الزعماء السابقون المناشدة بمناسبة قمة المجموعة التي تبدأ في إنجلترا يوم الجمعة، ويجتمع خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.
 
وقال الزعماء السابقون في رسالتهم لمجموعة السبع إن التعاون الدولي أخفق خلال 2020 لكن 2021 قد يبشر بعهد جديد.
 
وجاء في الرسالة، أن "الدعم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين الذي يجعل اللقاحات متاحة بسهولة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ليس عملا خيريا بل يصب في المصلحة الإستراتيجية لكل بلد".
 
ومن بين الموقعين على الرسالة رئيسا الوزراء البريطانيان السابقان جوردون براون وتوني بلير، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان جي مون، و15 زعيما أفريقيا سابقا.
 
وقال الزعماء السابقون إنه "ينبغي لمجموعة السبع وللزعماء الآخرين الذين وجهت لهم الدعوة للقمة ضمان توفير ما يصل إلى 30 مليار دولار سنويا، على مدار عامين لمحاربة الوباء في أرجاء العالم".
 
وتزامنت المناشدة مع استطلاع لمنظمة "انقذوا الطفولة الخيرية" أشار إلى وجود دعم عام قوي في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا لتوفير 66 مليار دولار، مطلوبة للتحصين من الوباء على مستوى العالم.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout