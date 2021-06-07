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رغم الخلافات مع العائلة... الأمير هاري يسمي مولدته تيمنا بالملكة

7
JUNE
2021
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وضعت ميغان ماركل، دوقة ساسكس البريطانية وزوجة الأمير هاري، طفلتهما الثانية، التي أطلقا عليها اسما مستوحى من اسمي الملكة إليزابيث وأمه الراحلة الأميرة ديانا، على الرغم من المشاكل الأخيرة مع العائلة الملكية.
 
وقالت الأسرة في بيان، إن الابنة ليليبت "ليلي" ديانا مونتباتن- وندسور، ولدت يوم الجمعة في مستشفى سانتا باربرا الريفي في كاليفورنيا، بحضور هاري، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
 
وقال الأبوان في البيان: "في الرابع من يونيو، أنعم الله علينا بوصول ابنتنا، ليلي. إنها أكثر مما كنا نتخيله، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم".
 
وأضاف البيان أن "ليلى سُميت على اسم جدتها الكبرى، جلالة الملكة، واسمها العائلي ليليبت. وقد تم اختيار اسمها الأوسط ديانا لتكريم جدتها الراحلة الحبيبة أميرة ويلز".
 
من جانبه قال المتحدث باسم الأسرة:
 
الأم والطفلة في حالة جيدة، وعادا إلى المنزل. ولد طفلهما الأول، أرشي، في عام 2019.
أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليهما عن صفتهما الملكية العام الماضي، وكذلك عن ألقابهما الملكية، وقالا وقتها إنهما يرغبان في أن يكونا مستقلين ماديا بعيدا عن القصر الملكي.
 
ويقيم الزوجان الأمير هاري وميغان ماركل حاليا في مدينة مونتيسيتو الساحلية بولاية كاليفورنيا، ويتوقعان أن يستقبلا طفلة في وقت ما خلال فصل الصيف الحالي.
 
وتعرضت العائلة الملكية في بريطانيا لضغوط كبيرة، بعد لقاء مصور مع الأمير هاري وزوجته ميغان، كشفا فيه عن جوانب سلبية كبيرة في العائلة أحدثت ضجة في بريطانيا.
 
وفي مقابلة سابقة له، صرح الأمير هاري أن العائلة المالكة قاطعته ماليا في بداية عام 2020، بعد أن أعلن عن خططه للتراجع عن أدواره الملكية، لكنه تمكن من توفير الأمن لأسرته بسبب الأموال التي تركتها والدته وراءها.
 
كما أفصحت ماركل عن أن أحد أفراد العائلة المالكة كانت لديه "مخاوف" بشأن لون بشرة طفلها "آرشي"، الذي لم يكن ولد بعد.
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