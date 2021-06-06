أربيل تعلن مقتل عدد من عناصر "داعش" شمالي العراق

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أعلن شيخ جعفر شيخ مصطفى، نائب رئيس إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" وحرق ثلاث عجلات بعملية عسكرية مشتركة.

وقال في تصريح صحفي: "في إطار عملية جوية وبرية مشتركة بين قوة لواء كوماندو الخاصة التابعة لقيادة قوات السبعين، وقوات مكافحة الإرهاب الاتحادية، وبإسناد قوات التحالف الدولي ضد داعش، شن هجوم على أوكار إرهابيي داعش في قريتي بلكانة وقوريجاي التابعتين لقضاء الدبس في محافظة كركوك".

وأضاف، أن "ضربة قاتلة وجهت لإرهابيي داعش من خلال العملية التي أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين واستهداف ثلاث عجلات وحرقها".

وأشار شيخ مصطفى، إلى أن "العملية مستمرة لتمشيط المنطقة وإنهاء وجود داعش".

وأكد نائب رئيس الإقليم، أن "قوات البيشمركة تهدف من خلال الخطط التي تضعها مع القوات العراقية إلى إبعاد خطر إرهابيي داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي يسعى داعش لزعزعة أمنها".