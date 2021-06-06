السيسي يصدر توجيهات جديدة في مصر

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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهات "جدية" في البلاد متعلقة بالعنصر البشري في "السكة الحديد"، والموانئ.

وخلال اجتماع مع رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، ووزير النقل، كامل الوزير، وجه الرئيس السيسى، بـ"الارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد، وتدريب العاملين بها، وانتقاء الكوادر من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا، للعمل بالسكة الحديد، مع تدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة".

أما على صعيد تطوير منظومة الموانئ، وجه السيسي بـ"إعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة"، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب، بحسب موقع "اليوم السابع".