وسائل إعلام سويسرية: إغلاق سماء جنيف خلال قمة بوتين-بايدن

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أفادت وسائل إعلام سويسرية بأن سلطات البلاد ستغلق المجال الجوي فوق مدينة جنيف بالتزامن مع عقد لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في 16 يونيو الجاري.