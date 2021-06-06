انتشال “الصندوق الأسود” لسفينة الحاويات الغارقة قبالة سواحل سريلانكا

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قال مسؤولون يوم الأحد إن الخبراء استعادوا مسجل البيانات الخاص بسفينة دمرتها النيران كانت تحمل مواد كيماوية تغرق ببطء قبالة عاصمة سريلانكا.

وبينما تقف أطقم الإنقاذ على أهبة الاستعداد لتجنب كارثة بيئية محتملة، أقام ناشطون مدافعون عن البيئة دعوى قضائية على الحكومة السريلانكية ومشغلي سفينة الحاويات “إم في إكس برس بيرل” المسجلة في سنغافورة التي تغرق ببطء في المحيط الهندي منذ الأربعاء بعد اندلاع حريق على متنها استمر لمدة 13 يوما على مقربة من الساحل.

وغطت أطنان من مواد البلاستيك المخصصة لصناعة التغليف الآتية من حمولة السفينة، 80 كيلومترا من الساحل الغربي للجزيرة الذي حظر على السكان، وكذلك صيد السمك في المنطقة.

المصدر: أ ب