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بالفيديو - مضيف شجاع يحبط محاولة اختطاف طائرة أمس الجمعة!

5
JUNE
2021
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 ذكرت تقارير أميركية أن راكباً على متن رحلة طيران تابعة لشركة «دلتا» كانت متجهة من لوس أنجليس إلى ناشفيل حاول اختراق قمرة القيادة واختطاف الطائرة، أمس الجمعة.

وتعامل أحد أفراد طاقم الطائرة مع الرجل وقيده قبل أن يتعرض أي شخص للأذى، وفقاً لقناة «فوكس نيوز» الأميركية.

وأظهر مقطع فيديو مصور بهاتف جوال جزءاً من المواجهة، حيث يظهر رجل يرتدي زي «دلتا» يتصارع مع شخص بعيداً عن نظر الكاميرا خلف صف من المقاعد. وتظهر زاوية أخرى أنه تمكن من ربط يدي المشتبه به خلف ظهره.

وظهرت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بتصرف طاقم ضيافة الطائرة وشجاعته. ونشر أحد الحسابات صورة لموظف «دلتا» وكتب عليها: «هذا الرجل يحتاج إلى جائزة... لقد أنقذ الطائرة».

وتم تحويل مسار الرحلة إلى ألباكركي،‏ كبرى مدن ولاية نيومكسيكو، حيث احتجزت شرطة المطار الرجل المشتبه به. وقالت السلطات إنها سلمت المشتبه به في وقت لاحق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي

الشرق الأوسط
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