بوتين: الولايات المتحدة تسير على خطى الاتحاد السوفيتي السابق

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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مدراء وكالات الأنباء الدولية أثناء منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى أن الولايات المتحدة تسير على خطى الاتحاد السوفيتي.

وقال بوتين اليوم السبت: "نسمع تهديدات مستمرة من الكونغرس. كل هذا يتم في سياق العمليات السياسية الداخلية للولايات المتحدة وأولئك الذين يفعلون ذلك، على ما يبدو، ينطلقون من حقيقة أن القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للولايات المتحدة ليست مخيفة كما تظهرها".

وأضاف بوتين: "هل تعرفون أين تكمن المشكلة، سأخبركم كمواطن سابق في الاتحاد السوفيتي السابق، مشكلة الإمبراطوريات أنهم يعتقدون بأنهم أقوياء لدرجة أنهم يستطيعون اقتراف أخطاء صغيرة مثل: هؤلاء سنشتريهم، وآخرين سنخيفهم، وجزء آخر سنتوصل معهم إلى اتفاق، والبعض سنهددهم بالسفن الحربية. برأيهم أن هذا سيحل المشاكل".

واختتم الرئيس الروسي بقوله:"لكن عدد المشاكل يتزايد، سيأتي وقت لم يعد من الممكن التعامل معها. الولايات المتحدة، تتخذ مسارا مماثلا لمسار الاتحاد السوفييتي".

هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى.