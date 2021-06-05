البنك الدولي يعلّق تمويل مالي وقيادي يحذر من تداعيات هذه الخطوة

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أعلن البنك الدولي أنه علق تمويل مالي بعد الانقلاب العسكري هناك، فيما حذر مسؤول من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء الجديد لهذا البلد، من أن العقوبات هذه لن تؤدي إلا لتعقيد الأزمة.