ظريف: على واشنطن أن تتوقف عن استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران

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شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة بالكامل إلى التزاماتها، وتتوقف عن محاولة استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كـ"نفوذ" تفاوضي.