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سعيد يطلب إعادة جدولة ديون تونس لدى الاتحاد الأوروبي

5
JUNE
2021
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دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى النظر في إعادة جدولة ديون تونس لدى الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى استثمارات، عقب محادثات أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين.

 

وأشار سعيد بعد محادثاته في بروكسل، إلى أن تونس تدرك حاجتها للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية، وهي تعول في ذلك على إمكانياتها الوطنية، بدرجة أولى، وكذلك على دعم شركائها في العالم وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تتمكن من تطوير مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية ورفع التحديات التي تواجهها. 

وأعرب عن تطلع تونس إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي مساندة جهودها في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19.

كما أكد سعيد أهمية تعزيز الشراكة والتعاون والاستثمار بين تونس والاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة وهادفة في تونس خاصة في قطاعات الصحة وتمكين الشباب والمرأة والمعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير النظامية وغيرها.

بدورها، أكدت فون دير لاين التزام مفوضية الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب تونس سياسيا ودعم اقتصادها الوطني ومساعدتها على جذب الاستثمارات لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتربية والتعليم والتشغيل.

كما جددت الاستعداد لرفع حصة المنح المخصصة للطلبة التونسيين للدراسة بجامعات أوروبية.

 

 

 

 

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