مسؤولة في اللجنة الأولمبية اليابانية: الألعاب فقدت معناها وفات آوان إلغائها

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قالت كاوري ياماغوتشي المسؤولة في اللجنة الأولمبية اليابانية في مقال رأي اليوم الجمعة إن الأولمبياد، التي تنطلق الشهر المقبل رغم الموجة الرابعة من عدوى فيروس كورونا في اليابان، فقدت معناها كما فات آوان إلغائها.

وكتبت ياماجوتشي في المقال الذي نشرته وكالة كيودو للأنباء أن اللجنة الأولمبية الدولية تعتقد أن رأي اليابانيين ليس مهما وأن المنظمين واللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية يتحاشون الدخول في مناقشات رغم مخاوف المواطنين بشأن مخاطر إقامة البطولة، بحسب رويترز.

وأمس الخميس، استبعدت سيكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلغاء أو تأجيل الألعاب في مقابلة مع صحيفة نيكان سبورتس وسط مخاوف من استضافة البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان ما يقرب من عشرة آلاف متطوع لتنظيم ألعاب أولمبياد وباراليمبياد، المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو العام الجاري انسحبوا.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، بأن انسحاب هذا العدد الضخم بدأ، في فبراير/شباط الماضي، إثر تصريحات رئيس اللجنة التنظيمية السابق موري يوشيرو المهينة للمرأة.

ويبلغ إجمالي المتطوعين في تنظيم ألعاب أولمبياد وبارالمبياد طوكيو 80 ألف متطوع، وأجلت الألعاب التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتقام خلال العام الجاري.

في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أن أكثر من 80% من المواطنين اليابانيين يعارضون استضافة الألعاب الأولمبية المؤجلة بسبب الوباء هذا العام، وهو ما يعكس رفضا عاما متزايدا قبل نحو 10 أسابيع من انطلاق هذه الألعاب.