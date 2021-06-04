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وكالة: أمريكا تعامل هجمات البرمجيات الخبيثة مثل الإرهاب

4
JUNE
2021
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أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية أن الوزارة ستعطي التحقيقات في هجمات البرمجيات الخبيثة التي تطلب فدية أولوية مماثلة لتلك التي توليها للإرهاب. 
 
وقال جون كارلين المسؤول الكبير في وزارة العدل "إنها عملية متخصصة لضمان تعقب كل قضايا هجمات البرمجيات الخبيثة ... ليتسنى لنا معرفة الصلات بين المرتكبين والعمل على تعطيل السلسلة بأكملها".
 
وأضاف كارلين "استخدمنا هذا النموذج من قبل في التعامل مع ما يخص الإرهاب، لكن لم نفعل ذلك أبدا مع هجمات البرمجيات الخبيثة".
 
وأمس الخميس، ذكر تعميم داخلي أرسل إلى مكاتب الادعاء في أنحاء الولايات المتحدة أن المعلومات عن التحقيقات في هجمات البرمجيات الخبيثة يجب تنسيقها مركزيا مع قوة عمل تشكلت حديثا في واشنطن.
 
جاء ذلك بعد هجوم إلكتروني اخترق شبكة خطوط أنابيب كولونيال، إذ توقفت شبكة خطوط الأنابيب البالغ طولها 8900 كيلومتر بسبب هجوم إلكتروني هو الأخطر على الإطلاق، ما منع تدفق البنزين والديزل ووقود الطائرات من ساحل خليج المكسيك إلى الساحل الشرقي الأمريكي عدة أيام.
 
وقالت كولونيال إنها قررت أن تدفع للمتسللين الذين اخترقوا أنظمتها حوالي خمسة ملايين دولار لاستعادة السيطرة على الشبكة.
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