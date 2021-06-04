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فيتنام: سلالة كورونا الجديدة أكثر شراسة

4
JUNE
2021
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نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في فيتنام تحذيرهم من أن السلالة الجديدة المكتشفة من كورونا هي أكثر شراسة.
 
تأمل فيتنام في احتواء انتشار جديد لكوفيد-19 عن طريق إجراء فحوص لجميع سكان مدينة هو تشي منه وتطبيق تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي.
 
وتأتي هذه الجهود بعد ظهور بؤرة جديدة مرتبطة بمركز ديني.
 
وحققت فيتنام نجاحا نسبيا في السيطرة على الفيروس، لكن عدد الحالات ارتفع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
 
وقبل يومين، حذر المسؤولون من سلالة جديدة "خطيرة للغاية" تم اكتشافها في البلاد.
 
وتقول الحكومة إن السلالة الجديدة تجمع بين سمات السلالتين اللتين تم اكتشافهما لأول مرة في الهند وبريطانيا، وأنها تنتقل بسهولة عبر الهواء.
 
واليوم الخميس، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام، إن نسخة فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في فيتنام تعد جزءا من السلالة الهندية، محذرا في الوقت نفسه من خطورتها وسرعة انتشارها.
 
ذكرت ذلك "صحيفة نيكاي أسيا" اليابانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول كبير ممثلي منظمة الصحة العالمية في فيتنام كيدونغ بارك، إنه يجب تسريع وتيرة تطعيم عمال المصانع لمنع انتشار الوباء في البلاد.
 
ولفت بارك إلى أن جهود التطعيم التي تقودها السلطات في فيتنام لا تصل إلى المستويات المطلوبة بالنسبة للعاملين في المصانع.
 
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام إنه لا توجد حتى الآن سلالة هجينة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لتعريف المنظمة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمتابعة هذه النسخة من الفيروس خلال الأسبوعين المقبلين.
 
ولفت كيدونغ بارك إلى أن السلالة الموجودة في فيتنام حتى الآن يمكن تصنيفها من فئة "دلتا" وهي نفس السلالة الموجودة في الهند، مشيرا إلى أنه لا يمكن إطلاق تحذيرات في الوقت الحالي من ظهور سلالة هجينة.
 
لكن ممثل منظمة الصحة العالمية أعاد التأكيد على خطورة سلالة "دلتا"، مشيرا إلى أنها معدية وتنتشر بسرعة كبيرة.
 
وتحاول السلطات في فيتنام منذ أبريل الماضي، احتواء انتشار فيروس كورونا في المصانع، حيث تم تسجيل 241 إصابة جديدة في البلاد أمس الأربعاء.
 
ولفتت الصحيفة إلى قول وزير الصحة نغوين ثان لونغ، السبت الماضي، إن السلالة الحالية الموجودة في فيتنام لديها صفات مشتركة من السلالتين البريطانية والهندية.
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