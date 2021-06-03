living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الشمالية تواجه أزمة غذائية غير مسبوقة

3
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري الجنوبي، أن تواجه كوريا الشمالية نقصا بالغذاء بنحو 1.35 مليون طن، متأثرة بأعاصير الصيف والفيضانات ونقص المواد الزراعية وسط جائحة كورونا.
 
ووفقا للتقرير فإنه من المفترض أن كوريا الشمالية أنتجت حوالي 4.4 مليون طن من الحبوب في العام الماضي، بانخفاض حوالي 240 ألف طن عن العام الذي سبقه.
 
وبالنظر إلى أنه يعتقد أن كوريا الشمالية بحاجة إلى ما لا يقل عن 5.75 مليون طن من الغذاء سنويا لإطعام سكانها، فإن الإنتاج المقدر للعام الماضي شهد نقصا قدره 1.35 مليون طن.
 
وقال التقرير إن النقص المقدر يفوق قدرة كوريا الشمالية على سده، مضيفا أنه من الضروري أن تستأنف بيونغ يانغ تجارة المواد الغذائية مع الصين أو تطلب المساعدة الغذائية منها لتعويض النقص.
 
ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية تشتهر بنقص الغذاء المزمن، ويبدو أن النقص قد تفاقم بسبب الأعاصير والفيضانات في الصيف الماضي والتي أحدثت دمارا في المناطق الزراعية الرئيسية في البلاد.
 
من الجدير ذكره، أيضا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم نقص الغذاء هو نقص المواد الزراعية الناجم على ما يبدو عن الضوابط الحدودية الصارمة التي تفرضها كوريا الشمالية في مواجهة فيروس كورونا.
 
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout