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2.4 مليار دولار تبرعات لتوفير اللقاح لشعوب الدول الفقيرة

3
JUNE
2021
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تعهدت دول ومانحون من القطاع الخاص بتقديم نحو 2.4 مليار دولار، اليوم الأربعاء لخطة مشاركة اللقاح (كوفاكس)، لتوفير جرعات اللقاح للدول الأكثر فقرا.
 
  وجاءت التعهدات التي تراوحت بين 2500 دولار من دولة موريشيوس، وملايين الدولارات والجرعات من الدول الغنية، خلال قمة عبر الفيديو استضافتها اليابان وتحالف العالمي للقاح والتحصين الذي يقود منشأة كوفاكس بجانب منظمة الصحة العالمية، بحسب "رويترز".
 
وسوف تسمح الأموال لكوفاكس بتوفير 1.8 مليار جرعة مدعومة بشكل كامل للدول الأقل دخلا في 2021، وفي مطلع 2022 وهو ما يكفي لحماية 30% من البالغين هناك، بحسب بيان للتحالف العالمي للقاح والتحصين.
 
وقال خوسيه مانويل باروسو رئيس التحالف: "لقد أخذنا خطوة كبيرة نحو عالم واحد يتمتع بالوقاية". ورفعت الأموال الجديدة إجمالي تمويل كوفاكس إلى 9.6 مليار دولار.
 
ووصف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الذي تعهدت بلاده بتوفير 800 مليون دولار النتيجة بأنها: "خطوة بالغة الأهمية وهادفة" نحو وصول عادل للقاح.
 
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن بلاده سوف تتبرع بما يزيد عن 39 مليون دولار لكوفاكس.
 
ووزعت آلية كوفاكس 77 مليون جرعة لقاح لـ 127 دولة منذ فبراير/ شباط، ولكنها باتت تواجه تعثرا نتيجة تقييد الهند لصادرات اللقاح في ظل ما تعانيه من وباء متفاقم.
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