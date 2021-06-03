بلينكن: بايدن يكشف اليوم عن خطة توزيع اللقاحات على مستوى العالم

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن قد يعلن خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل خطة واشنطن لتوزيع 80 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال بلينكن خلال تجمع في السفارة الأمريكية في كوستاريكا، "أود أن تعلموا أنه في غضون أيام قليلة.. ربما في وقت مبكر من الغد.. سيعلن الرئيس على نحو أكثر تفصيلا عن الخطة التي أعدها لتوزيع 80 مليون جرعة لقاح في أنحاء العالم".

وشدد بلينكن مجددا على أن خطة التوزيع الأمريكية ستتم بالتنسيق مع مبادرة كوفاكس، الرامية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة في الأساس، وستستند إلى الحاجة "دون وضع أي قيود سياسية"، وفقا لرويترز.

كان بلينكن قد قال في مؤتمر صحفي في كوستاريكا يوم الثلاثاء، إن إدارة بايدن ستركز على التوزيع العادل للقاحات، وليس ربط الخيوط السياسية بالعملية وهو انتقاد يوجه إلى الصين بين الحين والآخر.