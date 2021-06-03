بايدن يعلن عن برنامج لتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

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من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عن برنامج لتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، والذي يوفر على وجه الخصوص حوافز للأمريكيين الذين تم تطعيمهم.