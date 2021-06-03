السلطات التركية توقف 3 أجانب في عملية ضد "داعش"

أوقفت السلطات الأمنية التركية، 3 أجانب يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" خلال عملية في ولاية قيصري وسط البلاد.

وقالت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن قوات الدرك في قيصري بدأت عملية بهدف رصد وكشف أنشطة التنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن "القوات رصدت 3 أجانب كانوا يختبؤون في الولاية، ويشتبه بأنهم شاركوا في أنشطة مسلحة في صفوف التنظيم بمنطقتي حماة وأعزاز السوريتين، وفي العراق".

وذكرت أن قوات الدرك نفذت عملية على أماكن حددتها مسبقا في قضائي ملك غازي وقوجة سنان في الولاية، وأوقفت المشتبه.