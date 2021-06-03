النفط يسجل أعلى مستوياته في أكثر من عام بدعم من انضباط "أوبك+" وآفاق الطلب

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قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، بدعم من قرار مجموعة "أوبك+" التقيد بخطتها لعودة تدريجية للإمدادات إلى جانب الوتيرة البطيئة للمحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.1 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 71.35 دولار للبرميل.

وأثناء الجلسة قفز برنت إلى 71.48 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2020 .

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.83 دولار للبرميل بعد أن وصلت أثناء الجلسة إلى 69.00 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 .

وقالت لويز ديكسون محللة أسواق النفط في ريستاد إنريجي إن "سوق النفط رحبت اليوم بقرار أوبك+ التقيد بخطتها الحالية للإنتاج ومؤشرات إيجابية بشأن الطلب العالمي".

واتفقت "أوبك+" الثلاثاء على الإبقاء على الخطة الحالية لتخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه" يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وإن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية".

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي ومن الحكومة الأمريكية غدا الخميس.