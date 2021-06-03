بريطانيا تبدأ الانضمام للشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ

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وافقت الدول الأعضاء في اتفاقية للتجارة في منطقة المحيط الهادئ اليوم (الأربعاء) على السماح للمملكة المتحدة ببدء عملية الانضمام، في تعزيز محتمل لتجارة البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا القول إن هذه الخطوة سوف تعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة واليابان، بالإضافة إلى جعل المنطقة التي تغطيها الاتفاقية مساوية للاتحاد الأوروبي من حيث الحجم الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير للصحفيين بعد استضافة اجتماع عبر الإنترنت لوزراء ومسؤولين من 11 دولة يشكلون الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وقال الوزراء في بيان مشترك "سوف يرسل بدء عملية الانضمام مع المملكة المتحدة والتوسع المحتمل في (الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ) إشارة قوية إلى شركائنا التجاريين في أنحاء العالم بالتزامنا بدعم منظومة تجارة حرة وعادلة ومنفتحة وفعالة وشاملة وقائمة على القواعد".

من جانبها، قالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس في بيان إن "عضوية الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ هي فرصة كبيرة لبريطانيا ... سوف تساعد في تحويل مركز ثقلنا الاقتصادي بعيدا عن

أوروبا نحو المناطق سريعة النمو في العالم، وتعميق وصولنا إلى الأسواق الاستهلاكية الضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وأضافت في تغريدة أن الحكومة سوف تقدم خططها بشأن الاتفاقية إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة.