البيت الأبيض يأمل في كشف نوايا الكرملين أثناء لقاء بايدن وبوتين

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أعلن البيت الأبيض ما الذي يريد تحقيقه أثناء لقاء الرئيس جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، قالت في رد لها على سؤال وجهه لها أحد الصحفيين إن لقاء بايدن وبوتين هو "الأسلوب الأكثر فعالية لفهم خطط ونوايا روسيا".

وقال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، في وقت سابق إن الرئيسين الروسي والأمريكي يجب أن يتبادلا الآراء بشأن ما يريانه من تهديدات.

من جانبه قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، إن جدول أعمال كل من موسكو وواشنطن عشية لقاء بوتين وبايدن لا يتطابق مع جدول أعمال الطرف الآخر، لكن الطرف الروسي مستعد للرد على أي سؤال يطرحه الطرف الأمريكي.

ويجب أن يلتقي رئيسا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في 16 يونيو/حزيران في مدينة جنيف السويسرية.