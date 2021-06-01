رئيس بيلاروسيا: الغرب سيخسر أموالا كثيرة

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قال رئيس بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، إن مينسك "ستخسر أموالا أقل بكثير مما سيخسره الغرب بسبب فرضه قيود التحليق في المجال الجوي الخاص بنا".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، هبطت اضطرارياً في مطار مينسك بسبب تقارير حول تفخيخ لم يتم تأكيده لاحقًا، إذ تم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، المتهم بالتطرف في بيلاروسيا، وصوفيا سابيغا، اللذان كانا على متنها.

وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية، فيما علقت دول أوروبية عددا من الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا، كما دعا إلى فرض عقوبات جديدة عليها.

وذكر لوكاشينكو الواقعة مرة أخرى خلال اجتماع حول التعاون مع روسيا الاتحادية، بحسب ما نقله الموقع الحكومي "بيلاروس سيغودنيا".

وقال: "ستواجه الشركة (الطيران) مشكلات معينة لمنع الطيران في الاتجاه الغربي، و25 في المئة من المشكلات متعلقة بـ "كوفيد". وكل ما هنالك أن ميزانية الدولة لن تحصل على بضعة بنسات بسبب ذلك. إنهم سيخسرون أكثر بكثير مما لن نحصل عليه نحن بسبب عدم رغبتهم في التحليق فوق أراضينا".