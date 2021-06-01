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لقاء بايدن وبوتين... توقعات بـ"فوز" بوتين

1
JUNE
2021
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عبرت مجلة أمريكية عن عدم رضاها بالهدف المعلن من اللقاء المرتقب بين الرئيس بايدن والرئيس الروسي بوتين.
 
لفتت مجلة "ذي أمريكان سبيكتاتور" إلى أن الرئيس بايدن قرر أن يلتقي بوتين بعد مضي ثلاثة أشهر على وصفه إياه بـ"القاتل".
 
وذكرت أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، بساكي، قالت عن الهدف من اللقاء المزمع عقده في يونيو/ حزيران إن اللقاء يهدف إلى إعادة الثبات والاستقرار إلى العلاقات الأمريكية الروسية واستعادة القدرة على التكهن بمصيرها.
 
واعتبرت المجلة أن هذا الهدف لا يتطلب عقد اجتماع القمة الأمريكية الروسية.
 
أما بالنسبة لما يجب أن يحققه اللقاء المرتقب كما تمنت المجلة، فهو، على سبيل المثال، عدم السماح باستكمال العمل في مشروع إنشاء خط الأنابيب المسمى بـ"التيار الشمالي" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية عامة، وألمانيا خاصة، لأن هذا المشروع يزيد اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي.
 
وتمنت المجلة أيضا أن يمد بايدن نظام الحكم في أوكرانيا، وهو نظام معاد لروسيا، بالأسلحة، ويتطرق أثناء لقائه ببوتين إلى موضوع منع الهجمات الإلكترونية.
 
وفي غياب كل ذلك ستبقى العلاقات الأمريكية الروسية مستقرة بشكل يتيح التكهن بنتائجها بمعنى "أنهم يأخذون ونحن نعطي" بينما تبقى إمكانية التكهن بما قد يفعله بوتين معدومة، حسب المجلة.
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