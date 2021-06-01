living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

1
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرانه، السبت، على خطيبته كاري سيموندز، في "حفل سري"، شهد تفاصيل غريبة تحدث عنها الإعلام البريطاني.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة، والبالغ 56 عاما، تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية، بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

فستان مستأجر

وشهد حفل الزفاف الصغير، مفارقات غريبة، من بينها قرار كاري بتأجير فستان زفاف لاستخدامه خلال الحفل فقط ثم إعادته.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن كاري استأجرت فستان زفاف لمصمم معروف، مقابل 60 دولار فقط، كي لا تنفق مبلغا باهضا على يوم واحد فقط.

وقالت الصحيفة إن الفستان يبلغ سعره الحقيقي 4 آلاف دولار، لكنها استأجرته من موقع "ماي ووردروب أتش كيو" المختص بتأجير فساتين الزفاف، مقابل 60 دولار فقط ليوم واحد.

جدل حول الكنيسة

وتزوج بوريس جونسون وكاري سيموندز في حفل خاص في كاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية، وهو ما أثار جدلا للبعض.

وطالب العض على مواقع الإنترنت، بتفسير لتمكين رئيس الوزراء، من الزواج مرة أخرى بالكنيسة بالرغم من أنه كان قد تزوج مرتين في السابق.

ولا يسمح قانون الكنيسة الكاثوليكي للمطلقين بالزواج مرة أخرى في الكنيسة، إذا كانت زوجاتهم السابقات على قيد الحياة.

وتزوج جونسون بالسابق من أليغرا موستين أوين، لمدة 6 سنوات، تلاها زواج دام 27 عاما من مارينا ويلر.

الصورة الأولى

ونشر الزوجان الصورة الأولى لهما من الزفاف، حيث ظهر الاثنان في الحفل البسيط، وكاري مرتيدة فستانها المستأجر، بينما ارتدى جونسون بدلة بربطة عنق زرقاء.

حفل بسيط

وبسبب قوانين التجمعات والأعراس في بريطانيا، حضر الزفاف 30 شخصا فقط، من العائلة والأصدقاء.

وأقيم حفل الزفاف بشكل بسيط في الحديقة الخلفية لمكان إقامة رئيس الوزراء في داوننغ ستريت، على النجيلة، وبديكور بسيط للاحتفال.

ووفقا لصحيفة "الصن" استمر الحفل حتى الواحدة فجرا، حيث تفاعل الحضور مع غناء فرقة بريطانية، وجلسوا حول نيران للتدفئة.

وجونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون، الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان، وتزوج عام 1822 أيضا وهو في منصبه.

وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 يوليو العام المقبل.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout