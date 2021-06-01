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الجيش البريطاني سيسّرع خطة نقل موظفيه الأفغان قبل انسحابه من أفغانستان

1
JUNE
2021
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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس تسريع خطة نقل الموظفين المحليين المتعاملين مع لندن في أفغانستان، إلى بريطانيا، خوفاً من أعمال انتقامية من جانب طالبان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي قريبا.
      
وقال والاس في بيان "فيما نسحب قواتنا المسلحة، من الإنصاف أن نسّرع نقل هؤلاء الذين قد يكونون عرضة لأعمال انتقامية".
      
ووعد الوزير "بالقيام بكل شيء من أجل وضع المترجمين وموظفين آخرين محليين بأمان بعدما جازفوا بحياتهم عبر العمل الى جانب القوات البريطانية في أفغانستان"، مشيداً ب"الدين" الهائل لبريطانيا حيالهم.
      
ولندن التي سبق أن نقلت 1358 أفغانيا على مدى السنوات العشرين التي استغرقها النزاع، وعدت في مطلع نيسان بإعطاء الأولوية لإعادة كل موظف محلي يشعر بأنه مهدد سواء كان لا يزال يعمل لصالح بريطانيا أم لا.
 
      
لكن آلاف الموظفين القلقين وعائلاتهم لا يزالون ينتظرون عملية نقلهم فيما يرتقب أن تنسحب قوات حلف شمال الاطلسي المتبقية في أفغانستان وبينها 750 جنديا بريطانيا، قريبا من البلاد.
      
من جهتها قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل "لدينا واجب أخلاقي بالاعتراف بالمخاطر التي واجهوها في المعركة ضد الإرهاب ومكافأتهم على جهودهم" واعدة "بالوفاء بهذا الالتزام بالكامل عبر تقديم فرصة بناء حياة جديدة في بلادنا اليهم".
      
 
 
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