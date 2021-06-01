طهران: تقرير وكالة الطاقة الذرية لا علاقة له بأي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات

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قال ممثل طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تقرير الوكالة حول تركيب أجهزة الطرد المركزي أو احتياطيات اليورانيوم المخصب، لا علاقة له بأي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات.