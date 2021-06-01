مقاتلة "سو 27" روسية ترافق قاذفة استراتيجية أمريكية فوق البلطيق

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أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن مقاتلة روسية من نوع "سو 27" أقلعت يوم الأحد لمرافقة قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع "بي 52 إيتش" قرب حدود روسيا فوق بحر البلطيق.

وأشار بيان للمركز إلى أن وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت يوم الاثنين هدفا جويا كان يقترب من الحدود الروسية، وأقلعت مقاتلة "سو 27" تابعة لأسطول البلطيق الروسي لمنع انتهاك الحدود.