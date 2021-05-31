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لقي الممثل الأميركي جو لارا، الذي اشتهر بأداء شخصية طرزان، مصرعه، السبت، في حادث تحطم طائرة بولاية تينيسي الأميركية.

وكان النجم الأميركي (58 عامًا) واحدا من 7 أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في بحيرة بالقرب من بلدة سميرنا بولاية تينيسي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن زوجته جوين شامبلن لارا و5 آخرين كانوا من بين القتلى، فيما أشارت السلطات في مكان الحادث إلى عدم وجود ناجين.

وقال النقيب جوشوا ساندرز، مسؤول الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد، خلال مؤتمر صحفي: "لقد تحولت جهودنا من جهود الإنقاذ إلى جهود التعافي. لم نعد نبحث عن ضحايا أحياء في هذه المرحلة".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لوكالة أسوشيتيد برس إن الطائرة الصغيرة وهي من طراز سيسنا سي 501، تحطمت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا بولاية تينيسي بعد إقلاعها في حوالي الساعة 11 صباحًا، السبت، وكانت متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

ظهر لارا لأول مرة على أنها البطل الذي أنشأه الكاتب الأميركي إدغار رايس بوروز، في الفيلم التلفزيوني "طرزان في مانهاتن" قبل إعادة تأدية الدور في المسلسل التلفزيوني "طرزان: المغامرات الملحمية".