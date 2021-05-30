منظمة الصحة العالمية: الوضع الوبائي في منطقة شرق المتوسط في تحسن

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بشّرت منظمة الصحة العالمية بأن الوضع الوبائي لكورونا في منطقة شرق المتوسط في تحسن، مؤكّدة أن التعاون الدولي ضروري لتوزيع اللقاحات.

وكشفت، في تصريح لقناة "العربية"، أن دولة الإمارات منحت اللقاح لنحو 80 % من الفئات الأكثر عرضة للخطر، مشددة على أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أخطر من متحورات كورونا.

وأوضحت أن ارتفاع إصابات كورونا بالهند سببه عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، لافتةً الى أن سلالة فيتنام الجديدة لا تزال تحت الدراسة.

وحول منشأ فيروس كورونا، قالت منظمة الصحة العالمية: لا نمتلك مؤشرات حاليا على تطوير كورونا داخل مختبر . وأضافت: المؤشرات الموجودة تؤكد أن كورونا تطور داخل الحيوانات.